The Falcon and the Winter Soldier: un nuovo poster in attesa del gran finale

In attesa di vedere l’episodio finale di The Falcon and the Winter Soldier, Marvel Studios ha diffuso un nuovo poster della serie TV.

Venerdì 23 aprile andrà in onda il sesto ed ultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier ed in attesa di vedere il gran finale Marvel Studios hadiffuso un nuovo poster.

Team ❌ Co-Workers ✅. Check out the sixth in a series of posters inspired by Marvel Studios' The Falcon and The Winter Soldier. Artist credit to @LST_MIND. Stream the fifth episode of the Original Series now on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/9RlUEXkDXM — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 19, 2021

Il poster è stato realizzato da Luke Butland e vede i due Avengers Sam Wilson e Bucky Barnes in azione. Alle loro spalle è riconoscibile lo scudo di Cap e forse alla fine dell’episodio finale scopriremo se finalmente Sam prenderà il posto di Steve Rogers ed abbraccerà l’eredità di Steve Rogers.

La storia vede i “collaboratori”, come si sono definiti nel quinto episodio, Falcon e Il Soldato d’Inverno unire le forze per fermare il gruppo terrorista dei Flag Smasher. Come se non bastasse hanno dovuto affrontare anche John Walker, nuovo Captain America ormai fuori controllo.

Protagonisti dello show sono Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Erin Kellyman, Adepero Oduye, Amy Aquino e Danny Ramirez.

In attesa di poter vedere l’episodio conclusivo vi ricordiamo che la serie potrebbe avere una seconda stagione, come rivelato recentemente dal produttore Nate Moore.

Potrebbe interessarti: