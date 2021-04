Secret Invasion: Emilia Clarke si unisce al cast

Emilia Clarke entrerà nel cast di Secret Invasion dopo alcune trattative finali. La nuova serie dei Marvel Studios debutterà in seguito su Disney+.

Il ruolo che interpreterà l’attrice non è stato ancora rivelato ma questo è il primo ruolo che avrà nell’universo Marvel. Nel cast del film sono già stati confermati: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir e Olivia Colman.

Secret Invasion ha iniziato la sua produzione l’anno scorso e vedrà Jackson riprendere il ruolo di Nick Fury nel MCU, mentre Mendelsohn riprenderà il ruolo di Talos. Come per tutti i progetti Marvel in produzione si hanno ancora pochi dettagli a riguardo.

Quello che sappiamo è che la serie seguirà la storia di un gruppo di alieni mutaforma che si erano infiltrati sulla Terra anni fa, gli Skrull. Ben-Adir sarà l’antagonista principale. Kyle Bradstreet sarà produttore esecutivo della serie insieme a Kevin Feige.

Emilia Clarke, meglio conosciuta per aver interpretato Daenerys Targaryen in Game of Thrones, è stata nominata quattro volte agli Emmy per la sua interpretazione; la serie inoltre ha da poco celebrato il decimo anniversario della sua prima messa in onda.

Altri ruoli che l’attrice ha interpretato sono: Sarah Connor nel film di fantascienza Terminator Genisys (2015), Qi’ra nel film di Star Wars Solo: A Star Wars Story (2018) e i film romantici Io prima di Te (2016) e Last Christmas (2019). Nel 2019, la rivista Time l’ha nominata una delle 100 persone più influenti al mondo.

Potrebbe interessare anche: