No Man Of God: prime foto di Elijah Wood nel nuovo film su Ted Bundy

Elijah Wood interpreterà l'agente dell'FBI Bill Hagmaier che fece confessare Ted Bundy (Luke Kirby), nel nuovo film No Man of God della regista Amber Sealey.

Sono state rivelate le prime immagini del nuovo film su Ted Bundy intitolato No Man of God. Elijah Wood interpreterà l’agente dell’FBI, Bill Hagmaier, che è riuscito a far confessare a Ted Bundy (interpretato da Luke Kirby) i suoi orribili crimini.

La storia del serial killer Ted Bundy e dei suoi crimini continua ad affascinare anche trent’anni dopo la sua morte avvenuta sulla sedia elettrica in Florida. Netflix negli scorsi mesi ha già proposto una serie intitolata Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes sul killer e sui suoi efferati crimini.

EW ha pubblicato le prime immagini in anteprima del nuovo film No Man of God della regista Amber Sealey. Di seguito ecco le prime immagini che vedono Elijah Wood mentre interroga Ted Bundy:

Il film sarà ambientato nel momento in cui Ted Bundy è già in prigione ed è già stato condannato per omicidio. No Man of God in pratica, sarà costruito attorno alle interviste che Hagmaier ha effettuato al serial killer, durante le quali Bundy alla fine ha ceduto e ha confessato tutti i suoi orribili crimini. Ecco cosa ha detto la regista sul suo progetto:

L’agente dell’FBI è una persona molto religiosa e molto buona, ed è arrivato a stringere amicizia con Bundy, per potersi guadagnare la sua fiducia e costringerlo a confessare. I film e e le serie TV sulle interviste ai serial killer stanno diventando un sottogenere a sé stante e Mindhunter su Netflix ne è uno dei migliori esempi.

Potrebbe interessare anche: