Legends of Tomorrow 6: il poster della nuova stagione

Il network americano The CW ha rilasciato il nuovo poster di Legends of Tomorrow 6, serie TV basata sugli eroi DC Comics.

Il poster, che potete ammirare qui sopra, omaggia le VHS e David Bowie, infatti la tag line riporta Space. Oddity., brano del Duca Bianco. Stesso discorso per il titolo del primo episodio della nuova stagione, intitolato Ground Control to Sara Lance. Il resto dell’immagine mostra in primo piano la squadra su un Pianeta alieno, alle loro spalle la Waverider, un’astronave aliena e una minacciosa figura.

La serie vede protagonisti Caity Lotz, Matt Ryan, Nick Zano, Tala Ashe, Shayan Sobhian e Dominic Purcell. Quest’ultimo ha fatto sapere che abbandonerà la serie come regular, tornando sporadicamente come guest. In questa nuova stagione si aggiungerà anche Lisseth Chavez, che vestirà i panni di Esperanza Cruz. Inoltre sarà presente anche David Ramsey, il John Diggle di Arrow, in un ruolo misterioso.

In attesa di poter vedere i nuovi episodi anche in Italia vi ricordiamo che sono stati diffusi il trailer e le prime foto dal set.