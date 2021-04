Infinity: i film e le serie TV in arrivo a maggio

Tutti i film e le serie TV in arrivo a maggio in streaming su Infinity. Tra i titoli da segnalare Wonder Woman 1984, Tenet, Fino all’Ultimo Indizio e molti altri.

Infinity+, la piattaforma streaming di Mediaset, ha svelato tutti i film e le serie TV che saranno disponibili a partire da maggio. Un mese che vedrà l’arrivo di titoli come il cinecomic Wonder Woman 1984, l’adrenalinico Tenet e il poliziesco Fino all’ultimo indizio, sono per citarne alcuni. Per quanto riguarda le serie TV spazio al divertimento con Superstore e il poliziesco Hamburg Distretto 21.

Vediamo nel dettaglio tutte le novità di maggio in arrivo su Infinity.

Film

WONDER WOMAN 1984

L’amazzone Diana Prince / Wonder Woman vive tranquillamente tra i mortali durante gli scintillanti anni ’80, un’epoca di eccessi spinta dal bisogno di possedere tutto. L’eroina però sarà costretta ad uscire allo scoperto per salvare il mondo in pericolo.

Il nuovo film di Patty Jenkins sarà disponibile dal 30 aprile al 6 maggio in Premiere. Sulla piattaforma è disponibile anche il primo capitolo

TENET

Armato di una sola parola, Tenet, un agente segreto deve cercare di salvare il mondo da una guerra apocalittica. Insieme a pochi ma fidati alleati dovrà vedersela con il potente, misterioso e spietato oligarca russo Andrei Sator.

L’ultimo film di Christopher Nolan sarà disponibile in Premiere (oltre che in 4K) dal 7 al 13 maggio.

NON È ROMANTICO?

Natalie è un architetta di New York, che nonostante i suoi sforzi non riesce a farsi notare dai suoi superiori. A seguito di un colpo in testa la ragazza si ritrova in quello che è il suo peggior incubo: una commedia romanica di cui è protagonista.

La commedia con Rebel Wilson, già disponibile in 4K, arriverà in Premiere dal 14 al 20 maggio.

FINO ALL’ULTIMO INDIZIO

Mandato a Los Angeles per un semplice incarico di raccolta di prove, il vice Sceriffo Joe “Deke” Deacon si ritrova coinvolto nella caccia al serial killer che sta terrorizzando la città. A guidare l’indagine, il Sergente Jim Baxter che chiederà il suo aiuto, senza sapere che riaprirà vecchie ferite.

Il film con protagonisti Denzel Washington, Rami Malek e Jared Letosarà disponibile in Premiere dal 21 maggio al 3 giugno.

ORE 15:17 – ATTACCO AL TRENO

La storia vera di tre americani che nel 2015 hanno sventato un attacco terroristico sul treno Thalys n. 9364 diretto a Parigi. Clint Eastwood ci porta nella vita di questi tre uomini e negli eventi che hanno preceduto l’attacco.

Il film sarà disponibile su Infinity+ (anche in 4K) dal 7 maggio.

ATTENTI AL GORILLA

Lorenzo è un avvocato a cui le cose non vanno bene. Per recuperare la stima della sua famiglia vince una causa con lo zoo della città e deve così portarsi a casa un gorilla. Luca Miniero ci porta dentro una pazza famiglia, vista con gli occhi di un saggio e divertente primate.

Su Infinity+ dal 9 maggio.

CRAZY & RICH

La newyorkese Rachel Chu accompagna il suo fidanzato Nick Young al matrimonio del suo migliore amico a Singapore. Un viaggio che le farà conoscere la famiglia del suo amato, scoprendo non solo che è il discendente di una delle famiglie più importanti del Paese, ma è anche uno degli scapoli più ambiti

La commedia romantica è in arrivo su Infinity+ dal 15 maggio, anche in 4K.

BUMBLEBEE

Le origini del Transformer Bumblebee e di come nel 1987 trovi rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. L’alieno sarà trovato dalla giovane Charlie, alla ricerca del suo posto nel mondo. Un incontro che cambierà la vita di entrambi.

Dal 17 maggio.

FAST AND FURIOUS 8

Dom e la sua squadra dovranno tornare nuovamente in azione quando la misteriosa Cipher farà la sua comparsa. La donna riuscirà a portare dalla sua parte Toretto e a fargli tradire la sua famiglia, che non resterà a guardare.

L’ottavo capitolo della saga vi aspetta dal 20 maggio.

SERIE TV

SUPERSTORE

L’esilarante vita degli impiegati di un grande magazzino, tra rapporti di lavoro non sempre facili e clienti alquanto bizzarri. La sesta stagione è ambientata durante la pandemia di Covid-19.

Disponibile dal 10 maggio. Sulla piattaforma è disponibile anche la quarta stagione competa.

HAMBURG DISTRETTO 21

I casi della squadra del Distretto 21 di Amburgo, che sotto la guida di un ottimo investigatore e uomo d’azione caratterizzato da una grande umanità, lavora alla risoluzione di casi di emergenza a stretto contatto con un team di medici.

La tredicesima stagione completa vi aspetta dal 24 maggio.