Android 12: non usi mai alcune app? L’OS le ‘iberna’ per liberare spazio

Non vi piace tenere in ordine i vostri device? Accumulate app che non aprite da anni? Poco importa, a fare il decluttering digitale ci pensa Android 12. Una nuova funzione intelligente mette in ibernazione le app poco usate, in modo da liberare spazio sullo smartphone.

O, quantomeno, lo farà in futuro. La feature è stata scovata all’interno del codice dell’OS dal sito specializzato Xda-Developers. La funzione di ibernazione dell’app, spiega il sito, dovrebbe debuttare direttamente nella versione finale di Android 12, senza passare per la developer preview.

Idealmente, la nuova funzione di ‘pulizia intelligente’ dovrebbe garantire un’esperienza d’uso più fluida, senza il rischio che ingombranti app e giochi dimenticate in un angolo delle mille pagine della home finiscano per appesantire eccessivamente lo smartphone.

Android 12 si limita ad eliminare le cache e i file temporanei dell’app dormiente. Quando si vorrà tornare ad usare l’app questa sarà pronta per l’uso, senza eccessivi grattacapi. Ricordiamo che con Android 11 l’OS aveva già iniziato a revocare alle app inutilizzate i permessi d’accesso ai dati dell’utente.

L’ibernazione delle app, così come la revoca dei permessi, può essere anche effettuata manualmente dall’utente direttamente dalle impostazioni dello smartphone.