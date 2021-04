The Flash: la produzione del film DC Comics è già iniziata

La produzione del film DC Comics The Flash, secondo un report di Deadline, sarebbe già iniziata in Inghilterra.

La notizia della nascita della casa di produzione di Andy Muschietti e Barbara Muschietti, chiamata Double Dream, ha rivelato anche lo stato della produzione di The Flash, il film DC Comics della Warner Bros, che dovrebbe già essere iniziata.

Alcuni report parlavano della produzione di The Flash che doveva iniziare ad aprile presso i Warner Bros Studios di Leavesden. E l’ultimo aggiornamento di Deadline parla di una produzione già iniziata a Londra. Sembra quindi che uno dei più attesi film DC Comics sia arrivato al momento dei lavori sul set.

Ultimamente erano stati annunciati alcuni nomi che avrebbero fatto parte del cast: stiamo parlando di Ron Livingston, che vestirà i panni del padre di Barry Allen, mentre tra gli altri membri della produzione annunciati ci sono anche Ian Loh, che interpreterà il giovane Barry, Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso.

Il film rappresenterà la prima avventura per Barry Allen di Ezra Miller, dal momento che il lungometraggio attraverserà varie dimensioni per presentare Ben Affleck e Michael Keaton come le rispettive versioni di Bruce Wayne / Batman. C’è attesa per la presenza di entrambi i due attori sul set, che daranno vita ad un vero e proprio multiverso cinematografico DC Comics.