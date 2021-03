The Flash: Ron Livingston sarà il padre di Barry Allen

Ron Livingston interpreterà il padre di Barry Allen in The Flash, il film DC Comics che entrerà a brevissimo in produzione.

Avevamo appena visto nuovamente Billy Crudup vestire i panni di Henry Allen nella Zack Snyder’s Justice League, e, da poco Variety ha svelato che non sarà più lui il padre di Barry Allen in The Flash, e che al suo posto ci sarà Ron Livingston.

Il rimpiazzo è dovuto al fatto che Crudup è attualmente impegnato a girare The Morning Show, ed è impossibilitato a presentarsi sul set di The Flash. Considerando che il lungometraggio ha già ritardato l’inizio delle riprese a causa della pandemia, la produzione non ha affatto intenzione di attendere ulteriore tempo.

Un altro attore che si unisce al cast è Ian Loh, che interpreterà il giovane Barry. Mentre Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso si uniranno alla produzione, anche se non è stato specificato il loro ruolo. Livingston, fino ad ora è apparso in The Conjuring, in Sex and The City ed in Boardwalk Empire.

Negli ultimi tempi erano stati dati altri aggiornamenti sui membri del cast di The Flash: a interpretare la madre del velocista scarlatto sarà Maribel Verdu.

Le riprese di The Flash inizieranno a Londra. Il film rappresenterà la prima avventura per Barry Allen di Ezra Miller, dal momento che il film attraverserà varie dimensioni per presentare Ben Affleck e Michael Keaton come le rispettive versioni di Bruce Wayne / Batman. C’è attesa per la presenza di entrambi i due attori sul set, che daranno vita ad un vero e proprio multiverso cinematografico DC Comics.