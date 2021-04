The Batman: il fan trailer animato del film con Robert Pattinson

È disponibile il fan trailer animato di The Batman, cincecomic in arrivo prossimamente con protagonista Robert Pattinson.

19—Apr—2021 / 10:35 AM

Il 4 marzo del 2022 arriverà nei cinema The Batman, cinecomic scritto e diretto da Matt Reeves incentrato sul noto personaggio DC Comics, che avrà il volto di Robert Pattinson. In attesa di poter vedere le nuove avventure del giustiziere di Gotham un fan, nome d’arte TheArt91Lee, ha ricreato il trailer in versione animata.

Il cinecomic è ispirato al fumetto Batman: Ego e si concentrerà principalmente sull’aspetto detective del personaggio, che cercherà di risolvere una serie di efferati omicidi a Gotham City. Un’indagine che lo porterà ad affrontare nemici familiari.

Nel cast troviamo anche Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano interpreta L’Enigmista, Colin Farrell veste i panni di Oswald Cobblepot / Il Pinguino, John Turturro è il boss della mafia e Jeffrey Wright sarà James Gordon.

Vi ricordiamo sono ufficialmente terminate le riprese di The Batman, su cui cast e regista hanno tenuto un grande riserbo, non rivelando dettagli della trama, se non che i villain che vedremo saranno versioni mai viste prime.