Sony fa un dietrofront sul PlayStation Store di PS3 e Vita

Sony aveva annunciato l’intenzione di voler mandare in pensione il PlayStation Store delle console di più vecchia generazione, tuttavia alcuni fan molto vocali hanno lamentato tanto la scelta quanto le potenziali conseguenze, convincendo la ditta nipponica a tornare sui suoi passi. Parzialmente, almeno: PS3 e PS Vita potranno vantare la sopravvivenza dei servizi, ma la PSP sarà definitivamente messa a riposo.

Quando siamo inizialmente giunti alla decisione di concludere il supporto alla vendita [dei titoli digitali] per PS3 e PS Vita, la decisione è nata per un numero di fattori, comprese le sfide del supportare l’e-commerce sui vecchi device e il desiderio di focalizzare un numero maggiore di risorse sui nuovi strumenti, ove stanno giocando la maggioranza dei nostri gamer.

Notiamo ora che molti di voi sono incredibilmente appassionati dall’idea di essere in grado di comprare i giochi classici su PS3 e PS Vita anche nel prossimo futuro, quindi sono lieto che si sia stati in grado di trovare una soluzione per continuare le operazioni,