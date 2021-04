Il PlayStation Store sta per chiudere i battenti per PS3, PSP e Vita, tuttavia già da ora alcuni utenti hanno notato un paio di problemi.

Sony si sta preparando a dire addio ai servizi PlayStation Store per le console di vecchia generazione – PS3, PSP e Vita -, tuttavia ancor prima del commiato ufficiale, alcuni giocatori hanno iniziato a incappare in problemi, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle patch per i giochi di cui possiedono la copia fisica.

Verrebbe da pensare che dopo tutti questi anni di onorato servizio, lo Store possa andare in pensione senza lasciarsi alle spalle troppe nostalgie, tuttavia proprio in vista del suo epilogo, previsto per il 2 luglio, molti si sono lanciati alla riscoperta dei vecchi classici, scontrandosi immediatamente in alcune sorprese poco gradite.

I testimoni lamentano l’impossibilità di scaricare quegli aggiornamenti utili a partecipare alle partite online e per avere accesso ai trofei digitali, un difetto che sembrerebbe manifestarsi sistematicamente, sebbene sia difficile stabilire se si tratti di un bug o di una scelta deliberata dell’azienda, ovvero che se Sony stia iniziando a limitare progressivamente gli accessi alle funzioni prima della chiusura definitiva.

Nella lista dei giochi che hanno manifestato problemi inerenti al PlayStation Store compaiono titoli quali Marvel Ultimate Alliance 2, Castlevania: Lords of Shadow, Journey, PayDay 2 e Little Big Planet (edizione GOTY). Una sfilza di titoli che si sta pian piano allargando e che viene aggiornata in tempo reale sui forum dei fan.

Potrebbe anche interessarti: