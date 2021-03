PlayStation Store chiuderà quest’anno su PS3 e PS VITA

Mentre PlayStation 5 continua a tornare disponibile a scaglioni e PlayStation 4 continua a conquistare spazio sui mobili delle case, Sony ha annunciato oggi che il PlayStation Store chiuderà i battenti entro quest’anno su PlayStation 3 e PlayStation Vita.

La motivazione dietro questa manovra è confermata da una mail mandata a tutti gli utenti del PlayStation Store: l’obiettivo di Sony PlayStation è quella di concentrare le forze su PlayStation 4 e PlayStation 5, migliorando ulteriormente l’esperienza clienti.

Le date di cessazione del servizio sono il 2 luglio 2021 per PlayStation 3, mentre su PlayStation Vita arriverà fino al 27 agosto 2021. Dopo quelle date, gli utenti non potranno più acquistare contenuti digitali su quelle piattaforme, compreso il noleggio e l’acquisto dei video. Chiusi anche gli acquisti in-game nei giochi che lo permettono su queste console, che adesso saranno completamente bloccati.

Ovviamente i clienti non perderanno la loro raccolta, e quindi tutti i prodotti acquistati potranno essere riscaricati in qualunque momento. Per i prodotti regalati tramite PlayStation Plus, quelli saranno scaricabili in qualunque momento (salvo la cessazione del servizio) e i codici riscattabili (non scaduti) potranno continuare ad essere usati.

La condivisione d’account tra le varie piattaforme PlayStation, infine, permetterà di condividere il credito portafoglio (così da poterlo usare su PS4 e PS5), ma i voucher acquistati non potranno più essere riscattati su PS3, PS Vita e PSP.

A concludere le nuove “regole” ci pensa il contenuto legato al cross-buy: nonostante il servizio rimarrà attivo, se non avrete “preso” in tempo gratuitamente l’altra relativa versione, non potrete più sfruttare l’offerta. La chiusura del PlayStation Store su PS3, PS Vita e PSP era già nell’aria, e l’idea di chiudere questi servizi – che ormai sono sempre meno utilizzati – permetterà a Sony di investire personale, soldi e tempo sullo Store delle due console più recenti, così da permettere un servizio continuativo e senza problemi di alcun tipo.