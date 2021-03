Playstation 5: è la console che sta vendendo più rapidamente della storia americana

L’NPD Group è una società che si occupa di ricerche di mercato e servizi di consulenza rivolti alle aziende. Di recente ha monitorato con attenzione il mercato delle console da gaming. Nonostante l’assenza di dati certi sulle performance della nuova Playstation 5, lo studio non ha dubbi: la nuova console di Sony si è aggiudicata il titolo di console venduta più velocemente della storia degli Stati Uniti.

Il report tiene in considerazione il volume in dollari delle vendite, e non il numero di unità acquistate. Il primato attribuito alla PS5 tiene conto dei risultati ottenuti nei primi quattro mesi di vita della console. Mat Piscatella, che per l’NPD Group si occupa proprio del mercato dei videogiochi, ha spiegato che la console di Sony è anche la seconda console più venduta nel mese di febbraio, sia in termini di volume in dollari, sia in termini di unità vendute ai consumatori.

US NPD HW – PlayStation 5 ranked as the 2nd best-selling hardware platform in February in both unit and dollar sales. PlayStation 5 is currently the fastest selling hardware platform in U.S. history (total dollar sales after 4 months in market). — Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 12, 2021

Il primo posto spetta alla Nintendo Switch, che – avendo superato il Nintendo DS – è rapidamente diventata la seconda console Nintendo più venduta di sempre negli Stati Uniti d’America. Il primato spetta ancora alla Nintendo Wii, che a distanza di tutti questi anni rimane imbattuta. La Nintendo Switch è anche la settima console più venduta di sempre negli USA. Curiosamente, Piscatella non ha divulgato il fatturato delle due console in termini specifici. Contando che Sony non ha annunciato pubblicamente i risultati della sua console, non sappiamo a quali dati faccia riferimento il report dell’NPD Group.