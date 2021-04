Disney Plus: le novità di maggio in arrivo su Star

Disney Plus ha svelato i film e le serie TV in arrivo a maggio su Star, tra action, comedy e moltro altro. Tra i titoli Rebel, New Girl, Angel, Crudelia, Io Robot.

Si preannuncia un maggio ricco di novità quello di Star, area tematica di Disney Plus in cui vengono raccolti tutti i film e le serie TV dedicati ad un pubblico adulto. Il prossimo mese sulla piattaforma della casa di Topolino arriveranno nuove serie TV originali come Rebel, ispirata alla vita di Erin Brockovich, e la serie animata Marvel’s M.O.D.O.K. o cult come Angel, spin-off di Buffy, New Girl, My Name is Earl e molte altre.

Tra i film da segnalare l’arrivo di Crudelia, sulle origini della villain de La carica dei 101, Alien VS Predator, Io Robot, 28 giorni dopo e il sequel 28 settimane dopo.

Vediamo nei dettagli tutti i prodotti in arrivo a maggio su Star.

Serie TV

REBEL

Annie “Rebel” Bello è un difensore legale dei colletti blu senza laurea in legge. La donna è divertente, disordinata, brillante e coraggiosa e mette tutta se stessa nelle cause in cui crede. Quando si impegna in una lotta è pronta a tutto per vincere.

La serie ispirata alla vita di Erin Brockovich vede protagonista Katey Sagal ed arriverà su Star dal 28 maggio.

MARVEL’S M.O.D.O.K.

Il supervillain M.O.D.O.K. ha inseguito per anni il sogno di conquistare il mondo, ma dopo innumerevoli sconfitte e fallimenti, a causa degli eroi più potenti della Terra, ha portato la sua organizzazione, la A.I.M., alla rovina. Spodestato come suo leader e con una vita famigliare in rovina, il temibile villain è pronto ad affrontare la sua più grande sfida: una crisi di mezza età.

Gli episodi saranno disponibili dal 21 maggio.

AMERICAN HOUSEWIFES – Stagioni 1-3

La ricca città di Westport, Connecticut è popolata da famiglie “perfette”, tra queste non vi è la famiglia Otto, composta dall’irriverente Katie, da suo marito Otto e dai loro tre figli: Taylor, che ormai è già impostata sul percorso della “perfezione”, Oliver, il cui unico obiettivo è essere ricco, e Anna-Kat, che necessita di un piccolo aiuto extra per affrontare la vita. In questa realtà Katie farà di tutto per trasmettere ai suoi tre figli i buoni valori di una volta.

Le tre stagioni della serie Star Original arriveranno dal 14 maggio.

NEW GIRL – Stagioni 1-7

L’eccentrica e solare Jessica Day si ritrova a dover fare i conti con la fine della sua lunga relazione sentimentale e con la necessità di una nuova casa. Troverà una stanza in un soft in cui oltre a troverà tre coinquilini troverà tre amici e l’amore.

Gli episodi delle sette stagioni della serie cult con Zoey Deschanel arriveranno dal 14 maggio.

ANGEL – Stagione 1-5

Dopo aver lasciato Sunnydale ed essersi trasferito a Los Angeles, il vampiro Angelus inizia l’attività come investigatore dove, con l’aiuto dei suoi collaboratori, si impegna ad aiutare i suoi clienti.

Le cinque stagioni dello spin-off di Buffy l’ammazzavampiri arriveranno dal 7 maggio.

THE HOT ZONE – AREA DI CONTAGIO

Basata sull’omonimo romanzo di Richard Preston, la serie racconta le origini dell’Ebola, virus altamente contagioso e mortale proveniente dalla foresta pluviale dell’Africa Centrale, e del suo arrivo in America nel 1989. Quando il virus venne riscontrato nelle scimmie in un laboratorio di ricerca di Washington D.C., non c’era nessuna cura conosciuta. A combattere contro la sua diffusione una scienziata dell’esercito americano e il suo team.

I sei episodi saranno disponibili dal 7 maggio.

LIE TO ME – Stagioni 1-3

Il Dr, Cal Lightman è il principale esperto mondiale di inganni e grazie allo studio delle espressioni facciali e del linguaggio del corpo riesce a scoprire se qualcuno sta mentendo e perché. Un’abilità che se gli permette di assicurare criminali alla giustizia, dall’altra gli rende difficile la vita privata, dove amici e famigliari si ingannano a vicenda.

Le tre stagioni dello show con Tim Roth saranno su Star dal 21 maggio.

THE LAST MAN ON EARTH – Stagioni 1-4

Phil Tandy Miller vaga per l’America deserta in cerca di eventuali altri sopravvissuti. La popolazione terrestre infatti è stata decimata da un’epidemia e Phil sembra essere rimasto l’ultimo uomo sulla Terra.

La quattro stagioni della serie ideata dal duo Phil Lord e Christopher Miller insieme a Will Forte arriverà dal 21 maggio.

MY NAME IS EARL – Stagioni 1-4

Earl ha fatto tanti, troppi, errori durante la sua vita. L’uomo decide di dare una svolta alla sua vita a seguito di un incidente e di iniziare a rimediare a tutti gli errori commessi in passato. Stila così una lunga lista delle cattive azioni commesse con l’intento di rimediare.

La serie cult con Jason Lee arriverà dal 28 maggio.

TUTTO IN FAMIGLIA – Stagioni 1-5

Essere genitore non è facile, lo sanno bene Michael e Janet Kyle. La coppia ha tre figli: lo svampito JR, la lunatica Claire e la piccola ma irriverente Kady. Una vita famigliare non facile quella dei Kyle, dove non mancano incomprensioni e litigi, ma dove abbonda anche il buon umore e le divertenti lezioni di vita di Michael.

Dal 7 maggio su Star.

HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL – Stagione 2

Le nuove avventure degli studenti della East High, che si stanno preparando per mettere in scena il musical de La Bella e la Bestia. I protagonisti affronteranno i rivali della North High per vincere la prestigiosa e spietata competizione teatrale tra studenti.

I nuovi episodi arriveranno dal 14 maggio.

FILM

28 GIORNI DOPO

Un gruppo di attivisti per i diritti degli animali fa irruzione in un laboratorio di ricerca e ignorando l’avvertimento di uno dei ricercatori libereranno scimpanzé infetti, facendo così diffondere un virus che decimerà la popolazione della Gran Bretagna.

Il cult diretto da Danny Boyle sarà su Star dal 7 maggio.

28 SETTIMANE DOPO

Sono passati mesi dalla diffusione del virus e l’esercito della NATO dichiara che la guerra contro l’infezione è stata vinta. Le cose però prenderanno presto una piega inaspettata.

Il sequel di 28 giorni dopo sarà disponibile dal 7 maggio.

IO, ROBOT

Chicago, 2035. I robot sono ormai una parte fidata della vita quotidiana, ma a differenza dei suoi concittadini il detective Del Spooner non si fida molto dei nuovi robot. Il poliziotto si ritroverà ad investigare sul suicidio del dottor Alfred Lanning, che lo porterà a scoprire cosa si cela dietro la sua morte.

Il film ispirato all’antologia di Isaac Asimov arriverà dal 28 maggio su Star.

ALIEN VS. PREDATOR

La scoperta di un’antica piramide sepolta sotto il ghiaccio artico porta una squadra di scienziati e avventurieri nel continente ghiacciato. Li fanno una terrificante scoperta: due razze aliene sono in guerra.

Lo scontro tra due mostri iconici del cinema action arriverà dal 14 maggio.

HITCHCOCK

La storia del rapporto tra il re del brivido Alfred Hitchcock e sua moglie e compagna Alma Reville durante la lavorazione di Psyco, uno dei suoi capolavori.

Il film sarà su Star dal 14 maggio.

CRUDELIA

La storia di Estella, aspirante stilista nella Londra degli anni ’60, nel pieno della rivoluzione punk rock e di come sia divenuta la temuta Crudelia, iconica villain del Classico La carica dei 101.

Il film con Emma Stone sarà disponibile con Accesso VIP dal 28 maggio.

STAR WARS: THE BAD BATCH

La storia di un gruppo di cloni sperimentali d’élite che cerca di trovare la sua strada in una galassia in rapido cambiamento. Subito dopo la conclusione della Guerra dei Cloni, l’equipaggio affronterà missioni audaci mentre tentano anche di trovare uno scopo.

La serie animata arriverà dal 4 maggio.

