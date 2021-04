Deathstroke: Joe Manganiello vuole la serie TV su HBO Max

Durante il panel virtuale della JusticeCon Convention l'attore Joe Manganiello ha espresso il desiderio di interpretare Deathstroke in una serie TV per HBO Max.

Joe Manganiello vuole interpretare Deathstroke in una serie TV per HBO Max. L’attore ha rivelato il suo desiderio di vestire ancora i panni del personaggio anche durante la JusticeCon Convention, evento virtuale dedicato al film di Zack Snyder. Durante l’intervista alla domanda su quale progetto incentrato sul personaggio vorrebbe vedere realizzato per primo, l’attore ha risposto senza esitazione: una serie TV sulle origini di Slade Wilson / Deathstroke. Di seguito le sue parole:

Le origini di Deathstroke in una serie su HBO Max. Assolutamente. Credo che sarebbe una serie molto divertente e che la gente adorerebbe e non c’è molto di simile al momento. Avrebbe il suo tono e il suo posto nell’universo. Penso che sarebbe molto divertente e davvero unica.

Un personaggio quello del personaggio DC che nei piani originali di Zack Snyder avrebbe avuto un ruolo molto più ampio, non solo con un film stand alone ma anche come villain nel film dedicato a Batman con Ben Affleck. Tutti progetti al momento irrealizzabili, visto che per ammissione dello stesso regista e di Ann Sarnoff, CEO WarnerMedia, le loro strade si sono ormai divise e che lo SnyderVerse non si realizzerà mai.

Un progetto quello della serie TV che lo stesso Snyder aveva approvato solo qualche settimana fa, ma che molto probabilmente resterà uno dei tanti progetti ideati ma mai realizzati.