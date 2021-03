Deathstroke: Zack Snyder approva l’idea della serie prequel

La possibilità che lo Snyderverso DC Comics possa proseguire alletta molti appassionati di cinecomics, ma, ora come ora, non sembrano esserci grandi possibilità di vedere un Justice League 2, anche se Zack Snyder approva l’idea di progetti spin-off come una serie prequel su Deathstroke.

In un’intervista a MTV News il regista ha detto:

Penso che ci siano diverse idee intriganti, come una serie su Martian Manhunter, oppure il progetto prequel dedicato a Batman e Robin, […] non so però se Ben Affleck vorrebbe essere coinvolto in una cosa del genere. Perché c’è un canovaccio di base molto ampio, ed in tutto questo si potrebbe comunque trovare una storia più piccola da raccontare. Penso che le origini di Deathstroke sarebbero un qualcosa d’interessante verso cui muoversi.

Ma Joe Manganiello, l’interprete del personaggio non sembra essere molto speranzoso sul progetto, considerando che ultimamente ha dichiarato: