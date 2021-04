Batwoman 2: due nuovi poster della serie TV The CW

Sono disponibili due nuovi poster di Batwoman 2, serie TV incentrata sull’eroina DC Comics prodotta dal network americano The CW. I poster sono stati condivisi su Twitter dall’account ufficiale dello show e vedono protagonista la nuova eroina Ryan Wilder, interpretata da Javicia Leslie, che indossa sia l’iconico costume che abiti civili.

She's exactly what her city needs. Stream every episode of Season 2 so far free: https://t.co/EyTwax3HDL #Batwoman pic.twitter.com/ay0q1sOhBD

