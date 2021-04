Skeleton Knight in Another World: il primo trailer dell’anime

Skeleton Knight in Another World, dopo essere stato adattato in un manga con disegni di Akira Sawano, sta per diventare anche un anime.

Skeleton Knight in Another World è una serie giapponese di light novel scritta da Ennki Hakari e illustrata da KeG. Un adattamento manga con disegni di Akira Sawano è stato serializzato online tramite il sito Web di Overlap Comic Gardo dal 2017 ed è stato raccolto in sette volumi tankōbon. Adesso è stato annunciato un adattamento in una nuova serie televisiva anime da parte di Studio Kai e HORNETS. Di seguito il primo trailer dell’anime:

L’anime presenterà il seguente cast:

Tomoaki Maeno nel ruolo di Arc

Ai Fairouz nel ruolo di Arianne

Nene Hieda nel ruolo di Ponta

Katsumi Ono (Hataraki Man, Girly Air Force) sarà alla regia dell’anime presso Studio KAI e HORNETS, e Takeshi Kikuchi (Night Wizard The Animation, Ragnastrike Angels) è il supervisore delle sceneggiature della serie. Tōru Imanishi (Girly Air Force, Super Cub, WorldEnd) si occuperà del character design dei personaggi basati sulle illustrazioni originali del romanzo di KeG.

Ecco la sinossi ufficiale:

Un giorno, un ragazzo ha giocato ai videogiochi fino a quando non si è addormentato e quando si è risvegliato, si è ritrovato nel mondo del gioco, nei panni di uno scheletro cavaliere. Equipaggiato con le potenti armi e armature del suo avatar ma bloccato nel suo spaventoso aspetto scheletrico, Arc deve trovare il suo posto in questa nuova, fantastica terra. Tutte le sue speranze di iniziare una nuova vita tranquilla vengono distrutte quando una guerriera elfo decide di iniziare con lui un viaggio pieno di conflitti e avventure.

Ennki Hakari ha lanciato i romanzi sul sito web Shōsetsuka ni Narō (Let’s be Novelists) nell’ottobre 2014 e Overlap ha pubblicato il primo volume con illustrazioni di KeG nel giugno 2015. La serie ha ora 1,5 milioni di copie (in stampa e digitale) in circolazione. Akira Sawano (character design di A Bridge to the Starry Skies) ha lanciato l’adattamento manga sul sito Web di Overlap Comic Gardo nel febbraio 2017.

