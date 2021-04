Aquaman 2: Amber Heard svela una foto dietro le quinte

Amber Heard mostra una prima foto dietro le quinte del suo ritorno nei panni di Mera, nell'attesissimo sequel Aquaman 2, in programma per dicembre 2022.

Amber Heard ha pubblicato una foto dietro le quinte su Instagram per mostrare il suo ritorno nei panni di Mera, in Aquaman 2. Aquaman del 2018 è diventato l’unico film DCEU a varcare la soglia del miliardo di dollari e visto il suo successo, il sequel è molto atteso.

Il suo successo è dovuto in parte anche alla carismatica interpretazione di Jason Momoa. L’attore ha debuttato nei panni di Arthur Curry in Justice League, ma adesso la sua storia è destinata ad andare avanti in Aquaman 2.

Amber Heard interpreterà Mera che aveva iniziato una storia d’amore con Aquaman alla fine del primo film e il sequel probabilmente riprenderà mostrando la loro storia ad Atlantide. In attesa delle riprese che dovrebbero iniziare questa estate, Heard ha mostrato il suo ritorno sul set.

L’attrice sfoggia i caratteristici capelli rossi del suo personaggio mentre sta leggendo un libro e inoltre ha anche taggato Momoa nella didascalia del post. Nonostante questa foto probabilmente non provenga dal set di Aquaman, Heard vuole suggerire che le riprese del sequel sono vicine. Potete vedere il post di seguito:

Il ritorno dell’attrice nel film è stato a lungo contestato negli scorsi mesi da molti fan, che affermavano che fosse ingiusto che lei abbia mantenuto il suo ruolo mentre il suo ex marito, Johnny Depp, abbia perso il suo in Animali fantastici 3.

Gli attori sono coinvolti in una battaglia legale senza esclusione di colpi dopo la fine della loro relazione. I fan avevano anche lanciato una petizione contro Amber Heard, chiedendo che fosse rimossa da Aquaman 2, senza successo. Aquaman 2 dovrebbe uscire nei cinema a dicembre 2022, rendendo plausibile il programma di inizio riprese durante l’estate.

Potrebbe interessare anche: