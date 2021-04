The Walking Dead 11: Jeffrey Dean Morgan mostra il figlio truccato da zombie

Jeffrey Dean Morgan ha diffuso su Instagram una foto in bianco e nero del figlio Gus, truccato da zombie per The Walking Dead 11.

Jeffrey Dean Morgan, che interpreta Negan in The Walking Dead 11, ha mostrato, tramite un post su Instagram, il primo sguardo al look di suo figlio di 11 anni, Gus Morgan, nei panni di uno zombie nella stagione finale della serie tv. Ecco le parole dell’attore, che accompagnano l’immagine in bianco e nero pubblicata su Instagram:

Figlio mio. Solo una sbirciatina… Come papà, devo ammetterlo, mi sarà difficile ricordare un momento in cui sono stato più orgoglioso di questo. Non vedo l’ora che lo vediate in azione.

Dopo che la moglie dell’attore, l’attrice Hilarie Burton Morgan, ha interpretato la sposa di Negan, Lucille, nell’episodio esteso della decima stagione dal titolo “Here’s Negan”, ora anche il figlio della coppia farà il suo debutto in The Walking Dead 11, nell’episodio 5, dove lo vedremo nelle vesti di un walker.

Le riprese dei nuovi 24 episodi stanno proseguendo a Senoia, in Georgia. Ricordiamo che la stagione finale di The Walking Dead 11 sarà presentata in anteprima domenica 22 agosto su AMC. Come lo stesso attore ha sostenuto, ormai la serie tv è diventata un “affare di famiglia”.

