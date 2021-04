Jeffrey Dean Morgan rivela che il figlio Augustus 'Gus' Morgan appare in un episodio di The Walking Dead 11. Ecco le parole dell'attore.

Jeffrey Dean Morgan ha rivelato che il figlio Augustus ‘Gus’ Morgan, nato dal matrimonio con Hilarie Burton (Lucille Smith nell’ultimo episodio ‘Here’s Negan’ della decima stagione), apparirà in The Walking Dead 11.

Ecco le parole dell’attore durante il The Late Late Show con James Corden:

Gus Morgan, mio ​​figlio di 11 anni, sarà il protagonista dell’episodio 5 di The Walking Dead 11. Ha fatto il suo test per il Covid in modo da poter essere sul set. È così eccitato. Mi sono ricordato solo oggi che l’ultima volta che gli abbiamo fatto un trucco da zombi ha guardato il suo riflesso nello specchio ed è svenuto. È stato qualche anno fa, quindi spero che questa volta non svenga perché il trucco sarà più ampio e bello. Ma è così eccitato.

Le riprese dell’ultima stagione, composta da 24 episodi, sono ora in corso a Senoia, in Georgia e si svolgeranno fino alla primavera del 2022. Gus Morgan si unirà al padre Jeffrey Dean Morgan in The Walking Dead 11, dove Negan si troverà dietro le stesse mura di Maggie (Lauren Cohan) e suo figlio di otto anni, Hershel Rhee (Kien Michael Spiller).

In merito all’undicesima stagione, Morgan ha detto di aver visto solo le prime 4 sceneggiature:

Sono fantastiche. Finora non ci sono riferimenti o sensazioni che portano a pensare che la storia sta per finire. Il copione sta aprendo nuovi capitoli davvero interessanti e cool. Sono eccitato.

Nell’immagine sotto, pubblicata su Instagram tre settimane fa, potete vedere il figlio dell’attore nel giorno del suo compleanno, con una didascalia che riporta le seguenti parole:

Il più felice dei compleanni al ragazzo più grande che abbia mai conosciuto. Per undici anni ho avuto modo di uscire con il ragazzo più divertente, intelligente e fico che ci sia. @hilarieburton e non potremmo essere più fortunati o orgogliosi.

The Walking Dead 11 sarà presentata in anteprima domenica 22 agosto 2021 su AMC.

