Amazon ha diffuso il teaser trailer sottotitolato in italiano di Star Trek: Picard 2, la cui produzione della seconda stagione è attualmente in corso e debutterà nel 2022 su Amazon Prime Video. Star Trek: Picard vede nuovamente Patrick Stewart nell’iconico ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: Next Generation.

La serie seguirà le vicende del leggendario personaggio, nel capitolo successivo della sua vita ed è prodotta da CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Il cast della seconda stagione di Star Trek: Picard, oltre a Patrick Stewart, include Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady e Brent Spiner.

Il teaser trailer di Star Trek: Picard 2 è stato svelato dal protagonista Patrick Stewart durante i panel virtuali internazionali First Contact Day, nel corso dei quali è stato anche annunciato che la serie farà il suo debutto nel 2022. L’attore John de Lancie è intervenuto a sorpresa durante il panel, confermando che apparirà nella seconda stagione rivestendo l’iconico ruolo di Q, interpretato in Star Trek.

La serie tv è disponibile in streaming in esclusiva su Paramount+ negli Stati Uniti ed è distribuito in concomitanza dalla ViacomCBS Global Distribution Group su Amazon Prime Video in più di 200 paesi e territori e in Canada, andrà in onda su Bell Media’s CTV Sci-Fi Channel e in streaming su Crave.

Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Michael Chabon, Doug Aarniokoski, Dylan Massin, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi della seconda stagione, mentre Aaron Baiers (Secret Hideout) e Kirsten Beyer sono co-produttori esecutivi. Akiva Goldsman e Terry Matalas saranno i co-showrunner della seconda stagione.

