NASA SpaceX Crew-2: luce verde per il lancio, l’evento sarà trasmesso in diretta

Luce verde per la missione Crew-2, la NASA manderà nuovamente un equipaggio di astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale e lo farà usando la Crew Dragon di SpaceX.

La navicella andrà in orbita come sempre spinta dal Falcon 9, il lancio dal Kennedy Space Center, in Florida, è previsto per il prossimo 22 aprile. Ore 12:11 italiane. Se tutto andrà come da intenti, la navicella attraccherà all’ISS alle 11:30 del 23 aprile.

Come sempre, il grosso della missione – a partire dal lancio e dall’attracco – saranno trasmesse in diretta e potranno essere seguite su NASA Live TV e sul sito e l’app ufficiale dell’agenzia spaziale.

L’equipaggio sarà composto da Shanke Kimbrough e Megan McArthur, entrambi NASA, oltre che dall’astronauta dell’ESA Thomas Pesquet e quello della JAXA – l’agenzia spaziale giapponese – Akihiko Hoshide.

La missione Crew-1 si è tenuta tra il 16 e il 17 novembre dell’anno scorso, si è trattato di una pietra miliare importantissima sia per SpaceX che per la NASA, che per la prima volta dopo 10 anni è tornata a portare i suoi astronauti sulla ISS senza dover dipendere dai veicoli russi. La Crew-2 per la prima volta vedrà un equipaggio misto, con due astronauti di agenzie spaziali internazionali partner della NASA.

Nel frattempo, SpaceX ha presentato il concept di una versione ‘turistica’ della sua navicella Crew Dragon: al posto del modulo d’attracco ha una cupola panoramica trasparente. Ne abbiamo parlato qua: