I Simpson: Benedict Cumberbatch presta la voce a Quilloughby

Benedict Cumberbatch presta la voce a un nuovo personaggio di nome Quilloughby nella serie animata I Simpson. Dal mondo di Doctor Strange, l’attore approda a Springfield, dove interpreterà un cantante immaginario degli anni ’80 ispirato a Morrissey – di cui Lisa si innamora -, nel prossimo episodio, il numero 19, intitolato “Panic on the Streets of Springfield” e in onda in America questa domenica.

Lo stesso Benedict Cumberbatch ha rilasciato su Facebook un video della sua performance vocale ne I Simpson, che potete vedere qui sotto, insieme a un’immagine promozionale diffusa da Fox, la rete che trasmette la serie.

Breve teaser appena rilasciato del nuovo episodio di The Simpsons con Ben Posted by Benedict Cumberbatch: Sherlock Holmes, Strange and Patrick Melrose on Friday, April 16, 2021

Un grande evento per i fan che amano la buona musica anni ’80. Lo stesso scrittore dell’episodio, Tim Long, ha detto a Variety che l’idea è nata proprio dal suo amore per la musica di quell’epoca e da una discussione nella stanza degli scrittori:

Sono cresciuto come un ragazzino lunatico ossessionato dalla musica indy orecchiabile ma deprimente dall’Inghilterra, quindi questo episodio è stato naturale per me. E come Marge, i miei genitori si chiedevano cosa diavolo ci fosse di sbagliato in me, ancora non lo sanno. Il personaggio è decisamente Morrissey, con forse un pizzico di Robert Smith dei Cure, Ian Curtis dei Joy Division e tante altre persone del panorama musicale.



