Annie Awards 2021: i grandi vincitori sono Soul e Wolfwalkers

In testa alla lista dei vincitori degli Annie Awards 2021, i premi per l'animazione, ci sono Soul e Wolfwalkers. Ecco la lista completa.

Sono stati annunciati i vincitori della della 48esima edizione degli Annie Awards 2021, i premi che rivelano i migliori film d’animazione: ad aver ottenuto più riconoscimenti sono stati Soul e Wolfwalkers.

Durante la cerimonia virtuale, la pellicola della Disney/Pixar ha conquistato ben sette trofei, incluso quello per il miglior lungometraggio, mentre il film europeo Wolfwalkers ha ottenuto cinque vittorie, incluso quella per il miglior film indipendente.

Entrambi i film – lo ricordiamo – sono in gara per ottenere l’Academy Award 2021, insieme a Onward, Over the Moon e A Shaun – Vita da pecora: Farmageddon, i quali però non hanno ricevuto premi agli Annie Awards 2021.

Per quanto riguarda la televisione, i grandi vincitori includono Hilda, che ha conquistato tre premi, e Primal di Genndy Tartakovsky, che ne ha ottenuti due. Big Mouth ha vinto invece il premio per la sceneggiatura, The Mandalorian e Star Wars: The Clone Wars hanno ricevuto un premio ciascuno.

Ecco tutti i vincitori degli Annie Awards:

BEST FEATURE

Soul

Pixar Animation Studios

BEST INDIE FEATURE

Wolfwalkers

Cartoon Saloon/Melusine Productions for Apple/Gkids

BEST SPECIAL PRODUCTION

The Snail and the Whale

Magic Light Pictures

BEST SHORT SUBJECT

Souvenir Souvenir

Blast Production

BEST SPONSORED

There’s a Monster in my Kitchen

Cartoon Saloon, Mother

BEST TV/MEDIA – PRESCHOOL

The Adventures of Paddington

Episode: Paddington Digs a Tunnel to Peru – Blue-Zoo Animation Studio and Nickelodeon Animation Studio

BEST TV/MEDIA – CHILDREN

Hilda

Episode: Chapter 9: The Deerfox – Hilda Productions Limited, a Silvergate Media Company, Netflix Inc. and Mercury Filmworks

BEST TV/MEDIA – GENERAL AUDIENCE

Genndy Tartakovsky’s Primal Episode: Coven Of The Damned

Cartoon Network Studios

BEST STUDENT FILM

La Bestia

School: Gobelins, l’école de l’image – Student directors: Marlijn Van Nuenen, Ram Tamez, Alfredo Gerard Kuttikatt

BEST EFFECTS FOR TV/MEDIA

Jurassic World: Camp Cretaceous

Episode: Welcome to Jurassic World Production Company: DreamWorks Animation – FX Production Company: Dreamworks Animation and CGCG Inc., Emad Khalili, Ivan Wang, Chris Wombold, Kyle Goertz, Kathy D. Tran

BEST EFFECTS FOR FEATURE

Soul

Production Company: Pixar Animation Studios

FX Production Company: Pixar Animation Studios

Tolga Göktekin, Carl Kaphan, Hiroaki Narita, Enrique Vila, Kylie Wijsmuller

BEST CHARACTER ANIMATION – TV/MEDIA

Hilda

Hilda Productions Limited, a Silvergate Media Company, Netflix Inc. and Mercury Filmworks

David Laliberté

BEST CHARACTER ANIMATION – FEATURE

Soul

Pixar Animation Studios

Michal Makarewicz

BEST CHARACTER ANIMATION – LIVE ACTION

The Mandalorian

Production Company: Lucasfilm

FX Production Company: Image Engine

Nathan Fitzgerald, Leo Ito, Chris Rogers, Eung Ho Lo, Emily Luk

BEST CHARACTER ANIMATION – VIDEO GAME

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Insomniac Games

Brian Wyser, Michael Yosh, Danny Garnett, David Hancock

BEST CHARACTER DESIGN – TV/MEDIA

Amphibia

Episode: The Shut-In! Disney TV Animation Joe Sparrow

BEST CHARACTER DESIGN – FEATURE

Wolfwalkers

Cartoon Saloon/Melusine Productions for Apple/Gkids

Federico Pirovano

BEST DIRECTION – TV/MEDIA

Genndy Tartakovsky’s Primal Episode: Plague Of Madness

Cartoon Network Studios Genndy Tartakovsky

BEST DIRECTION – FEATURE

Wolfwalkers

Cartoon Saloon/Melusine Productions for Apple/Gkids

Tomm Moore, Ross Stewart

BEST MUSIC – TV/MEDIA

Star Wars: The Clone Wars

Episode: Victory and Death Lucasfilm Animation

Kevin Kiner

BEST MUSIC – FEATURE

Soul

Pixar Animation Studios

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

BEST PRODUCTION DESIGN – TV/MEDIA

Shooom’s Odyssey Picolo Pictures Julien Bisaro

BEST PRODUCTION DESIGN – FEATURE

Wolfwalkers

Cartoon Saloon/Melusine Productions for Apple/Gkids

María Pareja, Ross Stewart, Tomm Moore

BEST STORYBOARDING – TV/MEDIA

Looney Tunes Cartoons

Episode: Big League Beast / Firehouse Frenzy Warner Bros. Animation

Andrew Dickman

BEST STORYBOARDING – FEATURE

Soul

Pixar Animation Studios

Trevor Jimenez

BEST VOICE ACTING – TV/MEDIA

Tales of Arcadia: Wizards Episode: Our Final Act DreamWorks Animation David Bradley (Merlin)

BEST VOICE ACTING – FEATURE

Wolfwalkers

Cartoon Saloon/Melusine Productions for Apple/Gkids

Eva Whittaker (Mebh Óg MacTíre)

BEST WRITING – TV/MEDIA

Big Mouth

Episode: The New Me Netflix

Andrew Goldberg, Patti Harrison

BEST WRITING – FEATURE

Soul

Pixar Animation Studios

Pete Docter, Mike Jones, Kemp Powers

BEST EDITORIAL – TV/MEDIA

Hilda

Episode: Chapter 9: The Deerfox

Hilda Productions Limited, a Silvergate Media Company, Netflix Inc. and Mercury Filmworks

John McKinnon

BEST EDITORIAL – FEATURE

Soul

Pixar Animation Studios

Kevin Nolting, Gregory Amundson, Robert Grahamjones, Amera Rizk

