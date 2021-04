Saints Row: nuovi dettagli sul film in produzione

Saints Row sarà ispirato a film come Fuga da New York e I Guerrieri della Notte, secondo il suo scrittore Greg Russo.

Saints Row sarà ispirato a film come I Guerrieri della Notte e Fuga da New York, secondo il suo scrittore Greg Russo. L’adattamento cinematografico di Saints Row annunciato nel 2019 rimane in fase di sviluppo con il regista F. Gary Gray. Non sono stati rivelati molti dettagli sulla trama, ma se l’adattamento rimarrà fedele al popolare franchise di videogiochi su cui si basa, ne vedremo delle belle.

Saints Row è un gioco di azione e avventura del 2006 sviluppato da Volition e pubblicato da THQ per Xbox 360. Ambientato nella città fittizia di Stilwater, modellata su Chicago, Detroit, Cleveland e Baltimora, la storia segue un personaggio creato dai giocatori che si unisce alla gang della 3rd Street Saints dopo aver salvato la loro vita li aiuta a salire alla ribalta. La trama non è lineare e divisa in tre archi narrativi separati per ogni gang rivale che il giocatore deve sconfiggere.

Saints Row ha ricevuto recensioni positive al momento della sua uscita, con molti critici che lo hanno paragonato al videogioco Grand Theft Auto. La serie di videogiochi Saints Row ha venduto oltre 13 milioni di copie in totale, rendendolo uno dei franchise di videogiochi più venduti di tutti i tempi.

Greg Russo, che si occupa della scrittura dalla sceneggiatura del film, ha recentemente parlato con Collider del progetto mentre promuoveva il suo lavoro sul prossimo film di Mortal Kombat. Come ha detto Russo, l’esperienza di provare a tradurre il concetto di open-world del videogioco in live-action è “complicata”, ma il regista F. Gary Gray è di grande aiuto. Ecco le parole di Russo:

È complicato realizzarlo con queste premesse. Adoro il franchise, ho giocato a tutti i videogiochi e F. Gary Gray è un regista fantastico e visionario e riuscirà a farlo. Lui ha fatto alcuni film incredibili, alcuni dei miei film preferiti, incluso Set It Off (Farsi Notare), che penso ancora sia uno dei migliori.

Potrebbe interessare: