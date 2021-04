Nio punta sulle batterie intercambiabili: inaugurata la Power Swap Station 2.0

La cinese Nio risolve il problema dell'autonomia degli EV con la batterie intercambiabili: nella nuova Power Swap Station 2.0 il cambio in appena 5 minuti.

La casa automobilistica cinese Nio punta sulle batterie intercambiabili per le sue auto elettriche. Debutta la nuova Power Swap Station 2.0.

Funziona così: si entra nella stazione di ricarica e poi si preme un semplice pulsante per delegare il controllo all’auto. il veicolo si posiziona automaticamente nella postazione, aprendo il vano batteria. In appena cinque minuti la batteria scarica viene sostituita con una carica al 100% e si è già pronti per ripartire.

Come suggerisce il nome, è la seconda postazione di questo tipo. La prima era stata realizzata a Pechino. La Power Battery Swap Station 2.0 è in grado di effettuare 312 ricariche al giorno. Oggi le auto elettriche stanno facendo passi da giganti sul fronte della velocità di ricarica.

Le colonnine per la ricarica rapida sono in grado di offrire diverse centinaia di Km di autonomia in meno di 10 minuti. Siamo comunque ancora lontani dalle tempistiche a cui siamo abituati con i pieni di benzina e diesel nelle aree di servizio tradizionali.

L’idea di ripiegare sulle batterie intercambiabili è stata adottata anche dall’industria delle due ruote, proprio di recente è nato un nuovo consorzio che vede la partecipazioni di alcuni dei brand più importanti del settore. Purtroppo per garantire una simile possibilità a tutti gli automobilisti esistono diversi ostacoli, a partire dall’esigenza di dover offrire una copertura capillare di postazioni del genere ben superiore a quella attualmente offerta dalle aree di servizio, con costi decisamente superiori a quella che sarebbe necessaria con le semplici colonnine per la ricarica usate dalla maggior parte delle vetture elettriche.

L’ideale potrebbe essere una formula ibrida, con i veicoli che sono in grado – a seconda di opportunità e convenienza – di usare entrambe le soluzioni di ricarica: sia via colonnina, sia via sostituzione della batteria.