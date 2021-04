Helen McCrory: addio all’attrice di Harry Potter e Peaky Blinders, aveva 52 anni

Si è spenta a 52 anni a causa di un cancro l'attrice inglese Helen McCrory. L'attrice era nota per i suoi ruoli in Harry Potter e Peaky Blinders.

A soli 52 anni è venuta a mancare l’attrice inglese Helen McCrory. La morte dell’artista è avvenuta inaspettatamente a causa di un cancro. Di seguito le parole del marito Damian Lewis:

Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che è Helen McCrory è morta pacificamente come a casa, circondata dall’amore di amici e familiari. È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio, la amiamo e sappiamo quanto siamo fortunati ad averla avuta nella nostra vita. Brillava così intensamente. Va ora, piccola mia, in aria e grazie.

Nella sua lunga carriera l’attrice ha recitato a teatro, televisione e cinema, dove ha interpretato la parte di Narcissa Malfoy nella saga di Harry Potter. Tra i suoi ultimi progetti le serie TV His Dark Materials, dove presta la voce a Stelmaria, e Peaky Blinders, in cui vestiva il ruolo di Polly Gray. Dal 2007 era sposata con il collega Damian Lewis, dal quale ha avuto due figli. Proprio insieme al marito la sua ultima apparizione pubblica come ospiti al programma Good Morning Britain lo scorso 12 marzo.