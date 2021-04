Facebook: la Commissione rimanda la decisione su Trump

Facebook ha sospeso per sempre l’account di Donald Trump, tuttavia inserendovi un immenso asterisco: la Commissione esterna dell’azienda può ancora ribaltare la decisione, tuttavia il gruppo ha rimandato a data da definirsi il risultato delle sue considerazioni.

Quando aveva accettato il caso, il “Comitato di controllo” del social aveva comunicato che i risultati della sua indagine sarebbero emersi nel giro di 90 giorni. Facendo i calcoli, la deadline sarebbe scaduta mercoledì prossimo.

Gli utenti internettiani, mossi da una curiosità febbrile, hanno cercato di capire quale fosse la situazione corrente, tuttavia la risposta è stata discretamente generica: la scadenza non verrà rispettata e se ne saprà di più nelle “prossime settimane”.

(1/2): The Board will announce its decision on the case concerning former US President Trump's indefinite suspension from Facebook and Instagram in the coming weeks. We extended the public comments deadline for this case, receiving 9,000+ responses.

— Oversight Board (@OversightBoard) April 16, 2021