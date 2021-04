House of the Dragon: Fabien Frankel nel cast dello spin-off

Fabien Frankel, già comparso in The Serpent, sarà un personaggio del cast della serie TV House of the Dragon.

Fabien Frankel entra nel cast di House of the Dragon, la serie TV spin-off di Game of Thrones, ed il suo personaggio sarà compreso all’interno della casa dei Targaryen Kingsguard. Frankel, fino ad ora, si è visto nella miniserie TV intitolata The Serpent.

Il ruolo di Frankel sarà quello di Ser Criston Cole, un cavaliere di Dornish che non ha titoli, ma che è dotato di una grande abilità con la spada.

La produzione della serie spin-off di Game of Thrones, intitolata House of the Dragon, ha trovato tra i suoi membri de cast più recenti Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man), Steve Toussaint (It’s a Sin), Eve Best (Nurse Jackie), e Sonoya Mizuno (Devs).

Basato sul libro di Martin, Fuoco e Sangue, House of the Dragon è ambientato 300 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade e racconta la storia delle origini della Casa Targaryen. Il cast dello show sarà guidato da Paddy Considine (re Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (la principessa Rhaenyra Targaryen) e Matt Smith (il principe Daemon Targaryen).

Prodotto da Miguel Sapochnik e Ryan Condal, House of the Dragon entrerà in produzione a breve e dovrebbe essere presentato in anteprima nel 2022.