Borat 2: in arrivo uno speciale dedicato al dietro le quinte

Amazon Prime Video ha pubblicato un trailer che annuncia l’arrivo uno speciale dedicato al dietro le quinte di Borat 2. Lo speciale sarà intitolato Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor of Stable Containing Editing Machine e includerà alcuni filmati inediti del film. Lo speciale andrà in onda su Amazon Prime Video e presenterà filmati dietro le quinte e scene eliminate del film nominato agli Oscar con Sacha Baron Cohen e Maria Bakalova. Di seguito il trailer di presentazione dello speciale:

Visto il successo ottenuto da Borat 2 Subsequent MovieFilm, Amazon Prime Video ha realizzato uno speciale dedicato al dietro le quinte del film. Mentre il film originale documentava i viaggi di un giornalista kazako fittizio negli Stati Uniti e le sue interazioni con gli americani, il sequel ha visto Borat e sua figlia concentrarsi sulle figure dei politici di spicco come Donald Trump, Mike Pence e Rudy Giuliani.

Il film ha ottenuto più vittorie ai Golden Globe e una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura e adesso secondo il trailer, lo speciale includerà filmati inediti che raccontano una nuova storia del film.

Come succede spesso per le grandi produzioni, molte scene girate poi non vengono utilizzate per la forma finale del film. Pertanto, ci sono abbastanza filmati inutilizzati per creare uno speciale. Alcune altre scene eliminate includono Tutar che si intrufola nella Casa Bianca e la testimonianza di Judith Dim Evans sull’esperienza della sua famiglia con l’Olocausto. Sarà interessante scoprire quali scene inedite presenterà lo speciale.

Potrebbe interessare anche: