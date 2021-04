Aquaman 2: Pilou Asbaek entra nel cast del film

Pilou Asbaek, già protagonista nella serie TV su Game of Thrones, sarà presente in Aquaman 2.

16—Apr—2021 / 11:27 AM

Uno dei nomi del cast di Game of Thrones si unisce ad un’altra importante produzione, quella di Aquaman 2: stiamo parlando di Pilou Asbaek. Quest’ultimo nella popolare serie TV ha interpretato il personaggio conosciuto come Euron Greyjoy.

Non sono stati diffusi altri dettagli sul coinvolgimento di Pilou Asbaek nel lungometraggio DC Comics, perciò non si sa, attualmente, quale personaggio andrà a interpretare.

Dopo un anno di pandemia, le cose stanno iniziando a riassestarsi nel campo delle produzioni di film, e anche Aquaman 2 inizierà le riprese quest’estate. Secondo un nuovo rapporto, il sequel di Aquaman inizierà la produzione questo giugno in Inghilterra con un titolo provvisorio molto particolare: NECRUS. In precedenza era stato riferito che il film avrebbe iniziato le riprese i primi mesi del 2021, quindi la produzione non sta subendo troppi ritardi. Dolph Lundgren, che interpreta Xebel King Nereus, ha confermato che le riprese inizieranno quest’estate.

Il primo film su Aquaman è uscito nel 2018 ed è stato diretto da James Wan. Il cast del lungometraggio ha avuto presenti Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Amber Heard (principessa Mera), Willem Dafoe (Nuidis Vulko), Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta), Nicole Kidman (Atlanna), Patrick Wilson (re Orm)

Dolph Lundgren (Nereus).