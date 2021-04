Amazon Prime ha superato i 200 milioni di abbonati

Amazon Prime supera il traguardo dei 200 milioni di abbonati a livello globale. Il pacchetto di servizi premium fa gola a sempre più clienti, nonostante i prezzi in aumento un po’ ovunque. Il traguardo è stato annunciato da Jeff Bezos, con una lettera indirizzata agli azionisti di Amazon.

Ad inizio del 2020 erano 150 milioni, in 12 mesi Amazon ha guadagnato più di 50 milioni di nuovi abbonati. Nel corso del 2020 il colosso ha registrato profitti per 21,3 miliardi di dollari.

Amazon Prime offre una pluralità di servizi a sui abbonati, a partire dalle consegne rapide a costo zero, passando per Prime Music, Prime Photos, l’integrazione con Twitch, diversi sconti sugli altri servizi e prodotti di Amazon e ovviamente il popolare servizio streaming on-demand Prime Video, con un catalogo in continuo aggiornamento e sempre più ricco di contenuti originali.

In Italia Prime costa 36 euro all’anno, ma per gli studenti esiste anche la possibilità di abbonarsi a Prime Student, con gli stessi vantaggi ad un prezzo ridotto e fissato a 18€/anno. In questo l’Italia è decisamente fortunata, contando che a parità di servizi esistono Paesi dove il prezzo dell’abbonamento è significativamente più alto: negli USA l’annuale costa 119$, in UK si paga 95£ mentre in Germania 65€.