Zoom: un deputato finisce nudo alla House of Commons

Più di un anno di pandemia non ci ha ancora insegnato come gestire adeguatamente le conferenze digitali, lo dimostra l’incidente di un diplomatico canadese, il quale, tornato a casa dopo una corsa, si stava cambiando gli indumenti mente il suo portatile stava trasmettendo in diretta. Nudo, si è trovato sotto gli occhi di tutti i membri della House of Commons, suscitando una certa ilarità sul canale Zoom dei deputati.

William Amos, 46 anni, politico Liberale, si è accorto velocemente della gaffe, coprendo le parti più sensibili del suo corpo con lo smartphone personale. La seduta virtuale non era, fortunatamente, accessibile al pubblico e il siparietto è stato visto solamente dagli addetti ai lavori.

ha twittato ieri l’uomo in inglese e in francese.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.

— Will Amos (@WillAAmos) April 14, 2021