The Underground Railroad: il trailer della serie Prime Video

Amazon Prime Video ha diffuso il trailer della miniserie TV intitolata The Underground Railroad, in uscita a maggio.

Amazon Prime Video ha svelato il trailer ufficiale della serie TV The Underground Railroad, diretta dal premio Oscar Barry Jenkins, che debutterà il 14 maggio in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo. La limited series in dieci episodi (tutti disponibili dal 14 maggio) è basata sull’omonimo romanzo premio Pulitzer di Colson Whitehead.

Qui sotto potete trovare il trailer di The Underground Railroad.

The Underground Railroad racconta il disperato tentativo di fuga per la libertà di Cora Randall (l’esordiente Thuso Mbedu) nel Sud pre-Guerra Civile Americana. Dopo essere scappata da una piantagione in Georgia alla ricerca della famigerata “ferrovia sotterranea” (Underground Railroad), Cora scopre che non si tratta di una mera metafora, ma di una vera e propria ferrovia piena di ingegneri e conducenti, e di una rete segreta di tunnel e binari sotto il suolo sudista.

Lungo il suo viaggio, Cora è inseguita da Ridgeway (Joel Edgerton), un cacciatore di taglie determinato a riportarla nella piantagione da cui è fuggita; ancor più perché la madre della ragazza, Mabel, è l’unica persona che non sia mai riuscito a catturare.

Spostandosi da uno stato all’altro, Cora deve affrontare la pesante eredità di una madre che l’ha abbandonata e la sua lotta per cercare di creare una vita che non aveva mai neppure creduto possibile.

Il cast di The Underground Railroad è composto da Thuso Mbedu, Chase W. Dillon e Joel Edgerton, affiancati da Aaron Pierre, William Jackson Harper, Sheila Atim, Amber Gray, Peter De Jersey, Chukwudi Iwuji, Damon Herriman, Lily Rabe, Irone Singleton, Mychal-Bella Bowman, Marcus “MJ” Gladney, Jr., Will Poulter e Peter Mullan.

Barry Jenkins è showrunner e regista di tutti e dieci gli episodi, oltre ad essere anche executive producer al fianco di Adele Romanski, Mark Ceryak, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Brad Pitt, Richard Heus, Jacqueline Hoyt e Colson Whitehead. The Underground Railroad è una produzione Plan B, Pastel e Big Indie con Amazon Studios.