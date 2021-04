The Water Man: trailer e poster del film con Rosario Dawson

RLJE Films ha diffuso il trailer ed il poster di The Water Man, film che segna il debutto alla regia dell’attore David Oyelowo.

La storia vede protagonista il giovane Gunner, cresciuto leggendo racconti su un essere immortale con poteri di guarigione noto come Water Man. Quando la madre si ammala deciderà di partire alla ricerca della mitica creatura nella speranza di salvarla. Insieme a lui ci sarà Jo, ragazza che dice di sapere dove si nasconda The Water Man. Riusciranno i due nell’impresa o quelle riguardanti l’Uomo dell’Acqua sono solo leggende?

Il cast vede protagonisti lo stesso David Oyelowo nei panni del padre del protagonista, Rosario Dawson, Alfred Molina, Maria Bello e i giovani Lonnie Chavis e Amiah Miller. A produrre troviamo Orpah Winfrey con la sua Harpo Films e lo stesso regista con Yoruba Saxon.

Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival ed arriverà nei cinema americani il prossimo 7 maggio, mentre nel resto del mondo arriverà direttamente su Netflix.

Riguardo al film Oyelowo ha dichiarato:

Sono cresciuto amando i film per famiglie che hanno avventura, fantasia e pericolo senza proteggere i loro protagonisti. Come padre di quattro figli voglio condividere film con loro che siano capaci allo stesso tempo di intrattenere e prepararli agli alti e bassi che ci aspettano. Mi piace guardare film con loro che sappiano trasportare la nostra famiglia in un mondo differente e poi ci facciano avere significative conversazioni. Amo i film che lo fanno, così ho deciso di farne uno per loro, per le altre famiglie e spero anche per il mondo intero!