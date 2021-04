The Seven Deadly Sins: il trailer per il grande finale dell’anime

È disponibile il trailer per il grande finale di The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement, quarta e ultima serie dell'anime tratta dal manga di Nakaba Suzuki.

È disponibile il trailer per il grande finale di The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement, quarta ed ultima stagione dell’anime tratto dall’omonimo manga scritto e disegnato da Nakaba Suzuki.

Gli episodi conclusivi della serie TV animata adattano l’arco narrativo dedicata alla guerra sacra che vede i Sette Peccati Capitali guidati da Meliodas affrontare il clan dei demoni e porre così fine alla guerra sacra che dura ormai da tremila anni e spezzare la maledizione che affligge lui e la sua amata Elizabeth.

La stagione conclusiva ha debuttato in Giappone lo scorso 6 gennaio e si appresta ormai alla conclusione, mentre l’arrivo in Italia è ancora senza una data. Nel frattempo potete recuperare le tre serie, lo speciale di quattro episodi I segni della guerra santa e il film Prisoners of the Sky su Netflix.

Vi ricordiamo inoltre che prossimamente arriverà anche il lungometraggio animato The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, che sarà ambientato dopo gli eventi narrati nell’ultima stagione dell’anime.

Il manga de I Sette Peccati Capitali è stato serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 2012 al 2020, mentre in Italia è pubblicato da Star Comics, che ha da poco pubblicato il volume conclusivo. Inoltre sono stati pubblicati lo one shot inedito in Italia incentrato su Ban Jr. Lancelot, figlio di uno dei protagonisti della storia originale, e il sequel Nanatsu no Taizai The Four Knights of Apocalypse.