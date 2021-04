The Falcon and the Winter Soldier: una clip sulle Wakandiane

Marvel Italy ha diffuso una clip dedicata a The Falcon and the Winter Soldier, in cui sono protagoniste le guerriere Wakandiane.

È disponibile un nuovo contenuto video clip della serie Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier che mostra il ritorno nel Marvel Cinematic Universe di Ayo e le Dora Milaje, le due Wakandiane. Nel video, Anthony Mackie, Sebastian Stan, la regista Kari Skogland, Florence Kasumba e Wyatt Russell condividono i loro pensieri sui guerrieri in azione.

Qui sotto potete vedere la clip di The Falcon and the Winter Soldier dedicata alle Wakandiane.

Il penultimo episodio della serie sarà disponibile in streaming da domani, venerdì 16 aprile, su Disney+. Negli ultimi giorni è stato smentito il rumor riguardante la possibile presenza di Black Panther negli ultimi episodi. Queste sono le parole di Nate Moore:

No. Posso dirlo. Non succederà. Se fosse vero sarei onesto. La morte di Chad è una cosa che dura tutta la vita e ho amato il ragazzo tanto quanto il personaggio. Penso che dobbiamo essere molti attenti e premurosi su quando apparirà, perché ha significato così tanto per molte persone e per noi. Non diremo mai “Seguite il prossimo episodio, forse vedrai Black Panther!”. Non lo faremo anche perché non succederà.

Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie composta da 6 episodi vede protagonisti Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Erin Kellyman, Adepero Oduye, Amy Aquino e Danny Ramirez. The Falcon and The Winter Soldier è disponibile in streaming su Disney+.