The Falcon and The Winter Soldier: smentito il rumor sul cameo di Black Panther

Uno dei produttori di The Falcon and The Winter Soldier ha smentito il rumor sul cameo di Black Panther nella serie targata Disney+.

Domani, venerdì 16 aprile, arriverà il quinto episodio di The Falcon and The Winter Soldier e come sempre accade per i prodotti Marvel molto sono le teorie su cosa accadrà nella serie. Una di queste riguardava la presenza di Black Panther con un cameo, il rumor però è stato smentito da Nate Moore, uno dei produttori dello show targato Marvel e Disney+. Di seguito le sue parole rilasciate a Vanity Fair:

No. Posso dirlo. Non succederà. Se fosse vero sarei onesto. La morte di Chad è una cosa che dura tutta la vita e ho amato il ragazzo tanto quanto il personaggio. Penso che dobbiamo essere molti attenti e premurosi su quando apparirà, perché ha significato così tanto per molte persone e per noi. Non diremo mai “Seguite il prossimo episodio, forse vedrai Black Panther!”. Non lo faremo anche perché non succederà.

Il rumor sulla presenza del sovrano del Wakanda si è fatta strada alla fine del terzo episodio, in cui appare Ayo, guerriera delle Dora Milaje in cerca di Zemo. Rumor che stando alle perentorie parole del produttore sono infondate, quindi non resta che vedere i due restanti episodi per sapere se ci sarà qualche cameo.

Vi ricordiamo che The Falcon and The Winter Soldier ha debuttato lo scorso 19 marzo su Disney+ e che vede gli Avengers del titolo unire le forze per combattere il gruppo terroristico dei Flag Smasher. Inoltre dovranno vedersela anche con il nuovo Captain America, che come mostrato in Il mondo intero ci guarda è ormai fuori controllo.

Nel cast troviamo Anthony Mackie, Sebsastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp, Wyatt Russel e Erin Kellyman.