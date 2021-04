Microsoft Flight Simulator e il contest per vincere un desktop da gaming unico nel suo genere

La pagina Twitter ufficiale di Xbox Francia ha messo in palio uno specialissimo desktop da gaming ufficialmente brandizzato Microsoft Flight Simulator. Di certo non passa inosservato: ha il design di un’enorme turboventola di un aereo tagliata a metà, con i componenti del PC in vista.

Questa PC da collezione celebra l’arrivo di un DLC gratuito dedicato alla Francia e alla regione del Benelux, a loro volta paesi francofoni e sotto l’ala di Xbox Francia. Per provarlo a vincere bisogna seguire i soliti passaggi tipici di altri giveaway di questo tipo, ossia retwittare il post e seguire l’account Twitter ufficiale di Xbox Francia. Purtroppo, come era facilmente immaginabile, il concorso è aperto soltanto ai cittadini francesi.

Il processore è un Intel i7 11700K, mentre la GPU è una prestante Nvidia GeForce RTX 3070 — che come tutte le GPU ad alte prestazioni è difficilissima da trovare, per colpa del mining di Ethereum e altre alt-coin.

Curiosamente, come nota The Verge, per quanto si tratti di un desktop ad altissime prestazioni le specifiche non sono comunque sufficienti per giocare a Microsoft Flight Simulator usando le impostazioni grafiche più elevate. Auch.

Envie de voyager ? ✈️ On te fait gagner un PC unique Microsoft Flight Simulator conçu pour le vol à l'occasion de la nouvelle mise à jour France/Benelux ! 🛫 Pour participer :

➡️ RT + Follow @XboxFR

➡️ Commente avec #MicrosoftFlightSimulator pic.twitter.com/aeDk4nnOWH — Xbox FR (@XboxFR) April 13, 2021

Nel frattempo, i mod di Microsoft Flight Simulator sono riusciti a portare la famigerata nave cotinainer Ever Given all’interno del mondo di gioco. Ne abbiamo parlato qui: