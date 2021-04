LEGO e la sonda Ulysses: il caos del LEGO Shop e le polemiche generate

Nella giornata di ieri finalmente, dopo le email del giorno prima che ne preannunciavano l’arrivo, è arrivata nel centro Ricompense del LEGO Shop la tanto attesa sonda Ulysses da accoppiare al set 10283 LEGO NASA Space Shuttle Discovery ma non è andato tutto liscio come in molti già avevano previsto.

Dalle 9:50 infatti di ieri il sito è stato preso d’assalto da molte più persone rispetto al traffico normale e questo ha mandato in crash totale il sito. Crash che ha reso poi inaccessibile la pagina per riscuotere il premio della sonda Ulysses con 1800 punti VIP e facendo sì che, nel momento in cui fosse tornato tutto alla normalità la sonda fosse già esaurita.

Come detto anche da altri siti di una certa importanza come Brickset, Zusammengebaut e HothBricks, se fosse stata la prima volta lo avremmo anche potuto capire ma non è così visto che già in casi recenti, come con le monete VIP o con il regalo della Porsche è successo qualcosa di analogo, con premi che finivano in pochi minuti ed il sito inaccessibile per molti.

Ci sentiamo di essere anche d’accordo sul fatto che ormai, la scusa del “c’è una pandemia in atto” poteva avere un certo peso nel 2020, ma a distanza di un anno ormai non ha più la stessa valenza e sembra più una scusa dietro cui nascondere problemi e bug noti ma che non sono stati ancora risolti.

Sempre ieri molti clienti, seguendo le indicazioni dei vari siti che ne hanno parlato, hanno scritto al supporto LEGO il quale ha risposto ufficialmente a tutti coloro che avevano inviato un feedback con quanto segue:

We’re very sorry about your experience with our current VIP promo. We do our best to make sure items like this one are available to as many LEGO fans as possible, and we know how disappointing it can be when you can’t get the LEGO set that you want. Listening to our fans helps us get better, so thanks for letting us know we got it wrong this time. We’re taking a very close look to see what wasn’t quite right, and I’ve shared your comments with the correct team so we can do better in the future.

Ci saremmo aspettati qualcosa di più, magari relativo ad una nuova promozione sempre legata sonda Ulysses ma al momento dobbiamo accontentarci del fatto che per lo meno hanno preso coscienza dell’errore.

Soprattutto visto che pochi istanti dopo la fine della ricompensa, su eBay sono apparse svariate aste con la sonda in vendita che hanno raggiunto cifre folli per nu regalo, che, tutto sommato, ha un costo teorico di 15 euro.

Il nostro suggerimento in questo riprende la scena del film “Le ali della libertà” quando Dufresne, scrivendo una lettera alla settimana al Senato chiedeva fondi per la biblioteca della prigione di Shawshank. Ed il Senato dopo soli sei anni rispose alle sue insistenti lettere inviando soldi e libri e chiedendo di non scrivere più. E questa fu la risposta di Dufresne:

– Ora ne scriverò due, invece di una.

Quindi se volete far sentire anche voi la vostra voce, potete inviare una mail tramite il sito di supporto LEGO.