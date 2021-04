LEGO Ulysses Probe: prima immagine della sonda nell’email dei clienti VIP [AGGIORNATO]

In questi minuti i clienti VIP stanno inziando a ricevere la mail che sponsorizza la messa in vendita, prevista per domani, del set LEGO NASA Space Shuttle Discovery 10283 e nel footer della mail possiamo vedere la prima immagine della sonda Ulysses acquistabile con 1800 punti VIP sul Reward Center da domani.

AGGIORNAMENTO: Al momento la sonda non sarà disponibile a causa di un ritardo non ben precisato da LEGO. Inoltre pare che non sarà necessario acquistare lo Space Shuttle per averla ma basterà avere 1800 punti nel momento in cui la sonda sarà disponibile.

La sonda in realtà è un tutt’uno con quello che si chiama “upper stage” ovvero il motore finale che, una volta rilasciato dallo Space Shuttle Discovery, ha permesso la messa in orbita della sonda Ulysses vera e propria che è ovviamente più piccola.

La sonda, per lo studio dell’eliosfera, è stata messa in orbita sempre dallo Shuttle Discovery, solo qualche mese dopo, in ottobre 1990 con la missione STS-41 e quindi il set LEGO è il perfetto connubio per chi acquista lo Space Shuttle 10283.

Al momento non abbiamo evidenze relative al fatto che, per poter acquistare la sonda Ulysses con i punti VIP, sia necessario anche acquistare lo Space Shuttle.