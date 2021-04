A+E Networks maggio 2021: gli appuntamenti di Crime, History e Blaze

A maggio 2021 A+E Networks ha già pronti una serie di appuntamenti che saranno visibili su Crime+Investigation, Blaze e History Channel. Tra questi possiamo menzionare i più famosi cold case di Milano, la caccia a Bin Laden, la storia del food Made in USA.

Qui sotto potete dare uno sguardo agli highlights di maggio 2021 di A+E Networks.

CRIME+INVESTIGATION

MOSTRI SENZA NOME – MILANO

PRODUZIONE ORIGINALE

Da martedì 25 maggio alle 22.55

Milano che “ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano”, cuore pulsante non solo della Lombardia ma dell’Italia intera, la capitale morale del Paese, il centro propulsore dell’economia, terra promessa per centinaia di migliaia di persone, all’avanguardia nel campo del terziario. Tante sono le possibili definizioni e descrizioni di questa metropoli indubbiamente affascinante. Ma è anche la città raccontata da Scerbanenco, famosa per le imprese della banda Vallanzasca (e non solo). La sua anima nera, oscura, viene ora raccontata da Crime+Investigation con la serie Mostri senza nome – Milano..

Al centro della nuova stagione di Mostri senza nome sono quattro cold case irrisolti che hanno macchiato di sangue Milano e il suo hinterland. Con il delitto del noto professor Roberto Klinger e con quello dell’antiquaria Adriana Levi si fotografa l’anima di Milano, fornendo uno spaccato dell’alta borghesia milanese. Con i casi Lidia Macchi e Gianluca Bertoni, il cui cadavere venne ritrovato nel lago Maggiore, si racconta la provincia lombarda e i suoi legami con il capoluogo. A farci da guida d’eccezione, il conduttore radiofonico Matteo Caccia, che ci accompagna in questo viaggio nella Milano degli irrisolti delitti, raccogliendo le testimonianze di parenti delle vittime, magistrati, avvocati, criminologi e proponendo inedito materiale d’archivio.

A SANGUE FREDDO: CRONACHE DAL MALE

Da domenica 2 maggio alle 22.00

La storia che sconvolse il mondo. Il romanzo che inaugurò un nuovo genere letterario. Un viaggio sconvolgente nella psiche umana. Queste sono alcune delle definizioni più forti che sono state date al romanzo di Truman Capote, A sangue freddo. La miniserie di Crime+Investigation racconta il terribile omicidio dietro il romanzo, ripercorrendo tutte le tappe di quello che è passato alla storia come uno dei delitti più efferati della storia americana.

La mattina del 15 Novembre del 1959 tutti e quattro i membri della famiglia Clutter furono trovati massacrati a colpi di arma da fuoco nella loro casa di campagna in Kansas. Un omicidio brutale, una strage apparentemente senza senso, una carneficina senza un movente che sconvolse il mondo e che ancora oggi presenta molte domande senza una risposta. La mini-serie in quattro episodi, arricchita da materiali inediti come fotografie originali, registrazioni audio e testimonianze di familiari, amici di famiglia, forze dell’ordine, ricostruisce un delitto per cui sono stati trovati i colpevoli ma non un vero e proprio significato.

BLAZE



SNACK WARS

Da giovedì 13 maggio alle 21.50

Dolci o salati, croccanti o morbidi, sicuramente saporiti e ricchi di calorie. Kellog’s, Mars, KFC, Mc Donald, Coca-Cola sono brand conosciuti per i loro prodotti venduti in tutto il mondo e consumati quotidianamente da milioni di persone. Ma come sono nati? Come vengono prodotti?

Snack Wars è la serie che ci rivela la vera storia di questi e tanti altri alimento: dietro calorie, grassi, zuccheri si nascondono rivalità, concorrenza agguerritissima, furti di idee, fallimenti, ma anche creazioni gastronomiche, decine di test di assaggi e lanci pubblicitari milionari. Narrato dagli stessi produttori di questi cibi e con le testimonianze di studiosi e di Adam Richman (esperto “masticatore” del programma Man VS Food) ci addentreremo nei segreti dell’industria del food Made in USA.

AFFARI AL BUIO

Da martedì 18 maggio alle 21.00

Dopo tanto tempo arrivano i nuovi episodi di Affari al buio, uno dei pilastri della programmazione di Blaze: 14 nuovi episodi in prima TV assoluta che porteranno gli spettatori alla scoperta dei tesori nascosti nei magazzini delle città americane.

HISTORY CHANNEL



HISTORY NOW PRESENTA: KILLING BIN LADEN

Domenica 2 maggio alle 21.50

Il 2 maggio 2011, Abbottabad. Nella notte pakistana un’operazione militare durata meno di un’ora ha cambiato la storia e chiuso una pagina terribile per gli Stati Uniti d’America e il mondo. In quella notte, un gruppo di Navy Seal ha raggiunto un risultato inseguito dalla CIA da anni: anni passati a intercettare, tracciare e inseguire Osama Bin Laden.

In occasione del decennale dell’operazione Neptune Spear, Killing Bin Laden racconta la storia che si cela dietro la cattura del terrorista più ricercato al mondo: grazie a testimonianze e interviste esclusive, le persone che hanno condotto e gestito l’operazione militare ripercorrono ogni particolare di quella notte.