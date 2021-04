Twitter, diplomatici cinesi hanno subito ban temporanei

Gli account Twitter del consolato cinese a Sydney e del consigliere culturale dell’ambasciata cinese in Pakistan sono stati brevemente oscurati, diffondendo l’idea che la Big Tech stia attivamente ostacolando le narrative cinesi. Una lettura dei fatti difficile da confutare, se non altro perché l’azienda non ha fornito ai diretti interessati alcuna spiegazione che andasse a giustificare il ban.

Il fattaccio ha preso il via lunedì e i diplomatici sono riusciti a ottenere nuovamente il controllo del proprio account nel giro di neanche ventiquattro ore. Un intoppo, più che un vero ban, tuttavia l’inciampo sta ora sollevando molte perplessità e i social – cinesi e non – stanno dando vita a discussioni sempre più accese.

The Twitter account of the Consulate General in Sydney @ChinaConSydney has now been suspended.

The Twitter BLACKOUT of all pro-CHINA accounts has started…… there's no NEUTRALITY anymore….. pic.twitter.com/hmp3daON2r

— Curiously Curious (@justcurious1313) April 12, 2021