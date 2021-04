La nuova vita del settore del lusso nell’era del Covid

La gioielleria Gismondi 1754 ha trovato un nuovo modo per raggiungere i suoi clienti in tutto il mondo: WhatsApp. Ed è proprio usando l’app di messaggistica di Facebook che pochi giorni fa il prestigioso brand ha venduto un anello con diamante da ben 300.000 euro ad un facoltoso cliente svizzero.

I brand di lusso che si sono rivolti a soluzioni innovative per coccolare i loro clienti anche durante la pandemia sono numerosi, come riporta un interessante articolo pubblicato da Reuters e firmato dalle giornaliste italiane Claudia Cristoferi e Silvia Aloisi.

Moncler, ad esempio, ha scelto di contattare alcuni selezionati clienti per organizzare delle cene gourmet a domicilio in occasione della presentazione in streaming dell’ultima collezione dell’azienda di moda.

La pandemia ha obbligato il settore del lusso ad usare i social media, i video in streaming e gli showroom virtuali per raggiungere i loro facoltosi clienti in tutta Europa. In questo modo sono riuscite a far continuare lo shopping anche quando il turismo si è fermato e i visitatori, soprattutto cinesi, non si sono visti per oltre un anno

si legge su Reuters.

Come scrivevamo nel nostro speciale su concerti e realtà virtuale, il sospetto è che alcune tendenze nate per colpa del Covid-19 siano qua per restare.

Abbiamo imparato che è possibile garantire servizi di altissimo livello anche senza un contatto fisico. Le vendite a distanza sono una nuova frontiera, qualcosa che si pone a metà strada tra l’e-commerce e i negozi retail tradizionali

ha spiegato all’agenzia stampa Remo Ruffini di Moncler.

Nello stesso periodo, diverse aziende hanno trasformato i loro store assistant in dei veri e propri personal shopper, incaricati di consigliare e seguire i VIC – very important clients – in ogni fase dell’acquisto, a partire dal corteggiamento con regali e campioni omaggio inviati direttamente a casa.

LV, Gucci e Prada hanno scelto un approccio molto simile. «Devi creare un rapporto molto forte tra il venditore e il cliente», ha spiegato Patrizio Bertelli, CEO di Prada. «Siamo passati dagli assistenti del negozio che si limitano a mostrare i prodotti ad una nuova figura professionale che conosce le basi del marketing, conosce i clienti, il loro gusto e le loro abitudini».