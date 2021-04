Elon Musk voleva assumere Herbert Diess come CEO di Tesla

Nel 2015 Tesla aveva offerto la posizione di CEO della compagnia ad Herbert Diess, all’epoca N.1 di BMW e oggi CEO del Gruppo Volkswagen. L’offerta, riporta per la prima volta Business Insider Germania, sarebbe arrivata direttamente da Elon Musk.

Erano tempi molto diversi per Tesla, ricorda Insideevs: all’epoca l’azienda non era esattamente in forma ed Elon Musk era estremamente tentato dalla possibilità di lasciare la dirigenza per dedicarsi agli altri progetti. Come sappiamo, le cose sono andate molto diversamente.

Secondo Business Insider, Tesla aveva già pronto un contratto per Diess, che proprio in quegli anni era giunto al termine del suo mandato in BMW.

Stando al nostro lavoro di ricerca, Diess aveva già in mano un contratto per passare all’azienda americana. Mancava solo la sua firma. Elon Musk voleva affidare la direzione di tesla al manager tedesco. Volkswagen ha scelto di non commentare queste indiscrezioni

si legge nell’articolo di Business Insider Germania.

Ovviamente oggi sappiamo tutti che la risposta di Herbert Diess fu negativa, ma le ragioni della sua scelta sono perlopiù ignote. È anche affascinante che questa storia sia rimasta un segreto fino ad oggi.

Come è noto, Elon Musk ad un certo punto valutò anche di vendere Tesla ad Apple, peccato che Tim Cook non acconsentì nemmeno ad un colloquio preliminare.

