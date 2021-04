Chip: Nvidia si aspetta carenze per tutto il 2021

Nvidia ha pubblicato una preview dei suoi risultati finanziari per il 2021, esaltando il grande successo di vendite, ma anche avvisando che il dilemma della carenza di chip e semiconduttori si protrarrà più a lungo di quanto inizialmente ipotizzato.

In generale la domanda rimane molto forte e continua a eccedere le forniture, mentre le nostre scorte rimangono scarse. Ci aspettiamo che la domanda continui a superare le disponibilità per buona parte dell’anno. Siamo [tuttavia] convinti che avremo risorse sufficienti per supportare la crescita conseguente al primo trimestre,