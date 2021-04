Apple Spring Loaded, ufficiale l’evento del 20 aprile: iPad Pro Mini-Led e AirTag in vista?

Lo aveva anticipato Siri, poi è arrivata anche la conferma ufficiale dell’azienda: il prossimo grande evento di Apple si terrà il 20 aprile, ossia il prossimo martedì. L’evento si chiama Apple Spring Loaded.

La presentazione dei nuovi prodotti di Apple sarà trasmessa in streaming a partire dalle 19, ore italiane.

Nelle scorse settimane sono emersi diversi rumor sui prodotti che, verosimilmente, Apple presenterà nel corso dell’evento digitale. I protagonisti della serata dovrebbero essere i nuovi modelli della famiglia iPad.

In particolare, i nuovi device dovrebbero essere tre. Due nuovi iPad Pro con processore dalle prestazioni in tutto e per tutto analoghe al Silicon M1. L’iPad Pro da 12,9 dovrebbe per la prima volta avere uno schermo con tecnologia Mini-LED. Apple mostrerà anche il tanto atteso nuovo iPad Mini 6.

La presentazione potrebbe anche essere l’occasione per presentare (finalmente) i chiacchierati AirTag, ossia degli accessori da agganciare a qualsiasi oggetto (a partire da chiavi e telecomandi) per poterli rintracciare in qualsiasi momento usando l’app Dov’è.

Ci si aspetta anche che un’importante parentesi all’interno della presentazione venga dedicata alle novità lato software, e quindi ai nuovi aggiornamenti iOS, MacOS e TvOS. In attesa di nuove informazioni, non resta che aspettare il 20 aprile per sapere cosa Apple ha in serbo per i suoi fan.