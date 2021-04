Android 12: leak suggerisce maggiore attenzione alla privacy

Una leak suggerisce che Android abbia deciso di seguire l’esempio di iOS, ovvero che intenda focalizzare il futuro aggiornamento su servizi e funzioni che andranno a difendere la privacy della propria clientela, limitando non poco l’invadenza delle app scaricate.

L’informazione giunge dal team di XDA Developers, il quale sarebbe riuscito a mettere mano su una copia non pubblicata di Android 12, notando alcune drastiche novità al sistema operativo. Oltre alle varie evoluzioni minori – nuove animazioni, nuove emoji, qualche rimappatura – si nota infatti sia stata riposta una grande attenzione al come i software interagiscano con lo smartphone.

L’update porterà agli utenti un sistema di controllo granulare della propria geolocalizzazione, ovvero permetterà di scegliere se si vorrà comunicare alle applicazioni la propria posizione specifica o una che è invece più generica, giusto per fargli capire in che macroarea ci si stia muovendo.

Stando a voci di corridoio diffuse in passato, l’attenzione di Android nei confronti della privacy si estenderebbe anche a una gestione delle notifiche che andrebbe ad avvisare ogni volta che un’app sta cercando di accedere a camera da presa o microfono.

La pubblicazione di Android 12 è prevista per settembre, quindi l’azienda farà ancora in tempo a eseguire delle modifiche, magari in reazione a come il mercato accoglierà il sistema di “antitracciamento” di iOS14.

