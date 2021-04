Toyota, il SUV elettrico si mostra in un video teaser: verrà presentato il 19 aprile

Manca davvero poco alla presentazione del primo SUV elettrico di Toyota. La data da fissare sul calendario è il 19 aprile, quando la casa automobilistica lo svelerà ufficialmente nel corso del Shanghai Auto Show del 2021.

L’auto poggia sulla piattaforma e-TNGA ed è realizzata in collaborazione con Subaru (già storico partner per la GR86 e non solo). Quello che sarà mostrato nel corso del salone asiatico sarà un concept, motivo per cui è difficile valutare – quantomeno in questa fase – quanto e se si distanzierà particolarmente dal modello finale che verrà venduto più avanti sul mercato internazionale.

Le dimensioni dovrebbero essere in tutto e per tutto analoghe a quelle del Toyota RAV4, mentre un primo teaser ci permette di farci un’idea (approssimativa) sulle caratteristiche della parte frontale del SUV. Nelle scorse settimane si è parlato con insistenza della possibilità che il SUV elettrico di Toyota possa venire commercializzato sotto il nome ‘Evoltis‘.

Nel frattempo c’è chi ha provato a giocare con luci e contrasto per togliere l’alone di mistero all’immagine teaser. Secondo un’immagine circolata online il SUV potrebbe avere questo aspetto qui.

In attesa di altre informazioni, non resta che aspettare l’evento del prossimo 19 aprile.